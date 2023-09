A parte qualche svista disseminata qua e là (Berardi mai ammonito nonostante allontani per ben tre volte il pallone a gioco fermo; Calhanoglu fermato ingiustamente al limite dell'area dopo tackle sul pallone; fallo evidente ai 25 metri non fischiato a Thuram), la gara di Massimi era filata via in Inter-Sassuolo piuttosto serenamente. Poi arriva il minuto 80 e l'Inter chiede rigore: "Sul tiro di Lautaro in effetti Erlic respinge con le mani in area, ma in precedenza Sanchez aveva fatto fallo su Henrique.

Giusta la decisione dell’arbitro, avallata dal Var", commenta molto sbrigativamente la Gazzetta. In realtà quella del cileno non è una spinta, ma solo un tocco leggero: Henrique va giù molto facilmente e i dubbi (grossi) restano.