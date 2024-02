C'è un numero che per il Corriere dello Sport sintetizza la facilità di direzione di Inter-Salernitana dell'arbitro Piccinini: il 7, come il numero di falli sanzionati nella primo tempo di San Siro. L'episodio più concitato risale al 2', in area dei granata, ma "l'arbitro ha preso la decisione giusta in entrambe le circostanze e il Var Serra con un rapido silent check ha confermato: il tocco di mano di Pasalidis non è punibile perché il movimento del braccio del difendente è congruo dopo il velo di Lautaro. Anche il successivo contatto tra Thuram e Boateng non è falloso: è uno scontro di gioco perché il difensore è fermo quando c'è l'impatto con l'attaccante nerazzurro", si legge.

Corretta l'unica ammonizione della gara a Tchaouna (pestone in ritardo ad Asllani), mentre sono regolari tutti i gol dell'Inter: è servito il check solo nel 3-0, ma non c'è un tocco di mano di Calhanoglu.