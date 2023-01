"Pessima partita per l’internazionale (primo elemento da tener presente) Mariani, categoria First dell’Uefa (secondo indizio), 130 gare in serie A (terzo indizio): se non è in grado lui di espellere Calhanoglu che gli tira il pallone a 50 centimetri per protestare per una ammonizione (giusta), chi dovrebbe farlo? Ok no rigore per i tocchi di braccia di Chiriches e Darmian (braccia al corpo). Chiriches struscia il piede destro di Dzeko, poi arriva il contatto sulla gamba destra del bosniaco che, però, continua la sua corsa proprio su quella gamba che va a terra e poi perde improvvisamente forza. Ci sta non dare rigore, l’avesse dato però il VAR non sarebbe intervenuto".