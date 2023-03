"Sarti-Burgnich-Facchetti è troppo facile: la sanno tutti". Intervistato dal Corriere della Sera, Enrico Mentana conferma di conoscere alla perfezione la formazione della 'Grande Inter'. E non solo: "Ricordo il 1964: l’Inter vince al Prater la sua prima Coppa dei Campioni, e vengono inaugurate la metropolitana di Milano e l’Autostrada del Sole. È l’anno in cui in Italia nascono più bambini nella storia", aggiunge il giornalista di fede nerazzurra.