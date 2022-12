Marco, se dovesse affrontare questa Francia quale sarebbe il primo pensiero? “La loro forza. Hanno tutto: tecnica e fisico, come nel 2006. Quindi bisogna cercare di limitarli, resistere, allungare la partita e magari sfruttare il momento in cui possono concedere qualcosa”.

Dopo il passaggio dell'Argentina in finale ai danni della Croazia, stasera spazio a Francia-Marocco. Per parlare dei Mondiali, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex interista Marco Materazzi .

Invece si fece male Nesta e lei prese il suo posto.

“Contro la Repubblica Ceca entrai a freddo ed ero anche preoccupato. Poi feci subito un buon intervento su Nedved e mi tranquillizzai”.

Perché i difensori-marcatori sono così rari?

“Perché c’è la tendenza, soprattutto in Italia, a difendere per reparto e con l’aiuto dei centrocampisti, nella convinzione che questo aiuti a vincere. Nei settori giovanili bisognerebbe fare di più l’uno contro uno: servirebbe agli attaccanti e ai difensori”.

Per chi tifa al Mondiale?

“Oggi per il Marocco, ma credo sia la meno forte. Spero vinca l’Argentina, sarei contento per Messi: ha deliziato il calcio per tanti anni, se lo meriterebbe”.