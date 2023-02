Dario Marcolin è stato compagno di squadra nella Lazio di Eriksson sia di Inzaghi che di Conceiçao. Alla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista racconta i due allenatori che oggi si affronteranno a San Siro per Inter-Porto. "Simone come il fratello Pippo, già quando giocavamo era un manuale del calcio - racconta -. Immagazzinava tutto, quindi da uno così puoi aspettarti che una volta finito di giocare possa avere il desiderio di allenare. Conceiçao, invece, non me lo aspettavo per il carattere: Sergio era uno molto istintivo, aveva alti e bassi caratteriali, era molto umorale. E si arrabbiava facilmente. Ecco, un allenatore lo immagino con più equilibrio".

E invece eccoli lì a giocarsi un pass per i quarti Champions. Vede dei punti in comune tra i due?

"Li vedo molto simili nell’attenzione alla fase difensiva".