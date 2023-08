Romelu Lukaku si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. Ennesima tappa per la carriera del belga dopo il burrascoso addio all'Inter a metà luglio. "Sono felice. L’accoglienza dei tifosi mi ha emozionato. Non vedo l’ora di giocare", sussurra dopo le visite mediche presso la clinica Villa Stuart come riferisce la Gazzetta dello Sport. Mourinho potrebbe impiegarlo in uno spezzone di gara contro il Milan già venerdì.