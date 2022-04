Pablo Longoria, attuale presidente dell'Olympique Marsiglia, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando del suo passato alla Juventus e del presente nel club francese. Parlando di mercato, Longoria si è tirato fuori dalla corsa per Dybala. "Io arrivai alla Juventus poche settimane dopo Paulo... I progetti si costruiscono sulla logica, non sui sogni. E la nostra forza sono la logica e l’equilibrio degli stipendi dei nostri giocatori. È un grandissimo giocatore, Dybala, ma non ce lo possiamo permettere", è la risposta del dirigente.