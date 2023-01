"La nebbia su Milan e Inter". Così Xavier Jacobelli, sul Corriere dello Sport, commenta il momento opaco delle milanesi, reduci da un turno di coppa non propriamente brillante. Inter a fatica avanti con il Parma; Milan addirittura eliminato dal Torino con l'avversario in inferiorità numerica. "È l’incertezza che affascina, la nebbia rende le cose meravigliose. L’ha scritto Oscar Wilde che, però, non era un tifoso né del Milan né dell’Inter, avvolti invece da una bruma improvvisa, avvolgente, grigia come il momento dei campioni e dei vicecampioni d’Italia in carica - si legge -. Dopo la beffa di Monza è faticosamente entrata nei quarti di Coppa Italia, avendo avuto ragione soltanto nei supplementari del Parma di Buffon, 45 anni fra quindici giorni e autentico Immortale.