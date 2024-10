In vista della partita di domani sera a Udine tra Italia e Israele, Tuttosport ha raccolto il parere del difensore della Nazionale israeliana Matan Baltaxa, che ha espresso fiducia circa la possibilità di ottenere un buon risultato con gli Azzurri dopo la scoppola rimediata con la Francia: "L’Italia è una Nazionale di livello top nel mondo, lo hanno sempre dimostrato nelle competizioni a livello mondiale, ci aspetta una bella partita, forse simile a quella che abbiamo giocato giovedì sera contro la Francia, ma speriamo di mettere in campo maggiore qualità e di ottenere un risultato migliore. Contro la Francia, che a essere onesti, credo che abbia una qualità migliore rispetto all’Italia, ci sentivamo bene e ce la siamo giocata, poi però è finita 1-4: noi comunque dobbiamo essere orgogliosi della performance contro i francesi a eccezione dei minuti finali. Se andiamo in Italia per fare risultato? È quello che speriamo. Se possiamo vincere? Certo, lo vedi in ogni parte del mondo che possono esserci delle sorprese in determinate partite".

Baltaxa spende comunque belle parole per la squadra di Luciano Spalletti: "L’Italia è un’ottima squadra con tanti ottimi elementi. In questo momento credo che il calciatore italiano più forte sia Nicolò Barella, che però contro di noi sarà assente causa infortunio. Vedremo come andrà".