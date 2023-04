Doppio fronte di preoccupazione per Steven Zhang all'arrivo di questa primavera. Il primo, riporta Tuttosport , riguarda i guai giudiziari con Suning . Il 19 aprile a Milano, quindi il 24 aprile e il 10 maggio a Hong Kong si terranno le udienze del processo tra China Construction Bank e il colosso cinese per una presunta inadempienza da 300 milioni di euro.

C'è poi l'altro fronte legato alla scadenza del debito con Oaktree. Al momento non c'è stato rifinanziamento, il che significa che se tra un anno non sarà stato pagato il debito saranno gli americano a prendersi il club e poi a dover trovare gli acquirenti, visto che finora il fondo non ha manifestato volontà di tenere la società. Oaktree è anche tra i sottoscrittori del bond da 415 milioni emesso poco più di un anno fa. Un "titolo spazzatura" secondo Fitch. Per non parlare dei soldi che non sono entrati dalla sponsorizzazione di Digitalbits.

Lo scenario può ovviamente cambiare qualora entro giugno dovesse subentrare una nuova proprietà. "Secondo molti analisti l’ipotesi sarebbe tutt’altro che peregrina", riporta il quotidiano.