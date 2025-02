L'Inter ha accolto ieri sera Nicola Zalewski che nel giro di qualche ora ha completato l'iter che ha portato all'ufficialità diramata nella tarda serata di ieri. Una corsa contro il tempo che ha consentito al club nerazzurro di poter inserire il giovane esterno classe 2002 nella lista dei convocati di oggi per il derby di Milano: "Il ragazzo fa parte della lista Under, quindi i nerazzurri hanno potuto registrare il suo tesseramento entro la mezzanotte - e non le 12 di ieri come per gli over" sottolinea Tuttosport che spiega l'iter svolto dal neo-arrivato in casa Inter che svolgerà domani le visite mediche.

"Il club di Viale della Liberazione pagherà 600 mila euro il prestito del calciatore che a giugno potrà essere riscattato dall’Inter per 6 milioni e 500 mila euro" si legge sulle colonne del quotidiano torinese.