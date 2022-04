" Gianluca Scamacca è stato individuato dall’Inter come erede ideale di Edin Dzeko, non dispiacerebbe al Milan e neppure all’estero. E piaceva alla stessa Juventus, prima dell’accelerata per Vlahovic a gennaio". Lo scrive stamane Tuttosport , che conferma la corte dei nerazzurri per la punta del Sassuolo.

"La Juventus aveva bisogno di una certezza in fase di finalizzazione. Ventuno gol nello scorso campionato, 17 nelle prime 22 giornate di quello in corso, Vlahovic lo era. E si è confermato tale: 7 reti in 15 presenze in bianconero, senza contare il gol della vittoria proprio contro il Sassuolo in Coppa Italia, archiviato come autorete di Tressoldi . Pur dotato di grandi potenzialità, Scamacca sottoporta avrebbe rappresentato una scommessa: mai in doppia cifra in un campionato, l’ha raggiunta per la prima volta il 20 febbraio nella vittoria del Sassuolo in casa dell’Inter e a quel gol ne ha poi aggiunti altri 3", spiega il quotidiano torinese.