Simone Inzaghi sta ragionando sulla formazione anti-Cagliari da schierare sabato. Come riporta Tuttosport, tra oggi e domani valuterà la condizione fisica di chi è sceso in campo a Monaco di Baviera, dopo il defaticanti di ieri per i titolari di Coppa.

In tanti sono usciti stremati, Darmian coi crampi, Acerbi all'intervallo era sul lettino degli spogliatoi, mentre Bastoni e Calhanoglu hanno giocato tutta la partita dopo le sostituzioni forzate del turno precedente di campionato. Potrebbe quindi esserci un cambio, se non due, per reparto.

Pavard è tra i possiibli confermati, De Vrij e Bisseck in difesa. A sinistra Dimarco è atteso oggi parzialmente in gruppo e dovrebbe giocare uno spezzone col Cagliari per poi essere titolare col Bayern, per cui verranno chiesti gli straordinari a Carlos Augusto con Zalewski pronto alla prima da titolare a destra. In mezzo Asllani e Frattesi, in campo con uno tra Barella e Mkhitaryan. Davanti Taremi non dovrebbe farcela nemmeno per la panchina, potrebbero giocare sia Thuram e Lautaro insieme che in una staffetta, lasciando quindi spazio a uno tra Arnautovic e Correa, se non addirittura all'austriaco e al "Tucu" titolari fin da subito.