Possibili novità in arrivo sul fronte dei penalties. "Prossimamente potrebbe essere modificato anche un punto del protocollo Var, relativo alla ripetizione dei rigori in seguito all’ingresso in area dei giocatori - informa Tuttosport -. Il caso è quello del penalty sbagliato da Ibrahimovic a Udine e fatto calciare una seconda volta a causa della respinta di Beto, avvenuta, però, vicino alla bandierina del corner. Troppo slegata dal rigore fallito per essere considerata influente. Questione di «spirito del gioco»".