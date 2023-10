Nel pezzo di cronaca di Inter-Benfica, Tuttosport pone l'accento sulla prestazione gigantesca di Anatolij Trubin, portiere ucraino che in estate è stato molto vicino proprio ai nerazzurri prima di decidere di lasciare lo Shakhtar per le Aguias: "Un’altra Inter, con una proprietà in grado di investire e non di tirare avanti soltanto grazie al principio dell’autofinanziamento, avrebbe avuto la forza economica per accontentare lo Shakhtar Donetsk, assicurandosi un fuoriclasse nel ruolo di appena 22 anni. Invece Marotta e Ausilio sono stati costretti a puntare anche su giocatori alquanto chilometrati".