Potrebbe esserci un derby d'Italia anche sul mercato. Come spesso è accaduto in passato, ad esempio per Bremer la scorsa estate. Un obiettivo dei bianconeri è Frattesi, spiega Tuttosport. "Sfida alle altre big italiane Roma e Inter, che sono da tempo in fila per il centrocampista azzurro, valutato attorno ai 25 milioni", si legge.