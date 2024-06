La dirigenza interista lavora anche in chiave futura, con investimenti su giocatori che potrebbero fare al caso della squadra dall'estate 2025 in poi. Da qui nasce l'interesse per Tessmann, Bernabé o Leoni, giocatori che i nerazzurri vorrebbero acquistare e poi lasciare in prestito all'attuale club di appartenenza.

Nel caso di Leoni la valutazione è salita a 6-7 milioni di euro e c'è la concorrenza di Fiorentina, Torino, Juventus e Napoli, che vorrebbe investire 5 milioni e lasciarlo in prestito alla Samp per due stagioni). La Sampdoria vorrebbe invece Francesco Pio Esposito, sondato anche da Torino e Cagliari.