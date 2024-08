Primi infortuni da registrare in casa Inter, dove nei giorni scorsi si sono fermati Taremi, Zielinski e Arnautovic. Per quel che riguarda l'attaccante iraniano, secondo Tuttosport, l'obiettivo è rientrare contro il Lecce.

Non subito dal 1', almeno per quel che si pensa ad oggi: l'idea è che l'iraniano garantisca una mezz'ora in campo in quello che sarà l'esordio casalingo in campionato della stagione.