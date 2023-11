Mehdi Taremi è il Samardzic del Milan. Ovvero: il giocatore che Moncada non vuole più vedere neanche dipinto, come Ausilio non vuole più vedere il padre del serbo, secondo quanto riporta oggi Tuttosport.

I rossoneri si sono lasciati male con gli interlocutori della trattativa, dopo che hanno cambiato le carte in tavola l'estate scorsa. Per cui se l'Inter dovesse provarci davvero per Taremi non ci sarebbe derby di mercato. Il nome è sul tavolo di Ausilio, anche perché dietro Lautaro e Thuram si vorrebbe prendere un altro Dzeko, un giocatore d'esperienza che ha gol e giocate da poter offrire soprattutto in Champions.

L'interessato vorrebbe regalarsi un ultimo contratto importante in carriera, dall'altra parte l'Inter punta molto su Arnautovic e Sanchez e almeno per gennaio è difficile ci siano novità a meno di clamorose sorprese. Anzi: a Salisburgo dovrebbe avere una chance da titolare proprio il cileno, mentre l'austriaco continua a lavorare a parte.