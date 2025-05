Mehdi Taremi si sta finalmente dimostrando un elemento importante per l'Inter. Non ha segnato contro Barcellona e Torino, ma ha sfoderato giocate determinanti. Difensivamente, aiutando a fermare Lamine Yamal in Champions; offensivamente, procurandosi un rigore contro i granata.

Contro la Lazio giocherà da titolare e cercherà di siglare quello che sarebbe appena il secondo gol su azione in stagione dopo quello firmato in Supercoppa Italiana. Una sua cessione in estate, poche settimane fa, sembrava scontata. Oggi appare plausibile una permanenza.