La pubalgia sta affliggendo Mehdi Taremi. Un infortunio particolarmente spiacevole, come riporta oggi Tuttosport. La situazione è in realtà molto migliorata, ma è una tipologia di problema che può ripresentarsi in forma peggiore, anche se oggi il peggio appare superato.

Con l'assenza di Lautaro in vista dell'Udinese, servirà il miglior Taremi in attacco. All'iraniano il gol con l'Inter manca da quasi due mesi, dalla sfida al Lecce del 21 gennaio. Nel frattempo c'è un'altra sfida da affrontare martedì con l'Iran e in quel caso, diversamente da ieri, Taremi dovrebbe giocare. Poi si dedicherà ad allontanare le critiche per lo score ancora magro in nerazzurro.