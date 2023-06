Non solo la questione legata a Lukaku, in casa Inter le matasse da sbrogliare sono parecchie. A cominciare dai calciatori in scadenza. Come riportato da Tuttosport, i punti di domanda al momento sono su Handanovic, Cordaz e D'Ambrosio. De Vrij dovrebbe rinnovare per due anni, mentre Dzeko sembra allontanarsi da Milano: il bosniaco chiede un biennale e ha offerte ricche sul piatto, in primis quella del Fenerbahce. Da definire poi le situazioni di Acerbi (Lotito vuole 4 milioni, l'Inter proverà a strappare uno sconto ma comunque riscatterà il difensore) e Bellanova. Il diritto di riscatto dal Cagliari è fissato a 7 milioni, anche qui si lavorerà a uno sconto.

Una volta definito il quadro di chi va e chi resta si potrà lavorare agli acquisti. Sembra certo che serviranno uno o due difensori (i sogni Pavard e Scalvini, ma occhio a Chalobah del Chelsea e all’Under21 tedesco Bisseck dell’Aarhus), due esterni (Buchanan e Carlos Augusto in cima alla lista, al di là dei sogni di ritorno Hakimi e Perisic), almeno un centrocampista (di complemento o un top come Kessie o Frattesi in caso di partenza di Brozovic) e un paio di attaccanti (Retegui in pole, quindi Lukebakio i principali obiettivi). E con Onana via, mirino su Vicario. Intanto arriverà per 2.5 milioni il portiere danese classe 2005 Theo Sander dell'Aalborg.