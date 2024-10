Arrivano conferme riguardo al rientro in gruppo di Nicolò Barella per la giornata di domani, dopo il recente infortunio muscolare. Il problema è ormai risolto e Inzaghi, si legge su Tuttosport, dovrà solo valutare come riportarlo in campo per il trittico Roma-Young Boys-Juventus.

Sempre domani tornerà ad Appiano Gentile anche Arnautovic, così come riprenderanno a lavorare i giocatori che sono rimasti a casa in questa sosta e che fanno parte comunque dei giocatori più impiegati. Molti di questi sono in difesa: Sommer, Pavard, Bisseck, Acerbi, Darmian e Carlos Augusto, a cui va aggiunto a centrocampo Mkhitaryan.