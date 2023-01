>Anche Tuttosport dedica ampio spazio a Milan Skriniar e ad un rinnovo con l'Inter che sembra ora sfumare. Dalla Francia parlano di un accordo tra il giocatore e il Paris-Saint Germain, uno scenario che in casa nerazzurra "sospettavano da un po’, considerato che Roberto Sistici, procuratore del giocatore, non ha mai dato modo di pensare che l’offerta nerazzurra sarebbe stata accettata", ribadisce TS, aggiungendo che dai corridoi di Viale della Liberazione trapela comunque la volontà di tenere Skriniar fino alla fine della stagione: lo scenario potrebbe cambiare, con l'apertura di un sostituto dell'ex Samp, in caso di un’offerta importante (il quotidiano torinese parla di 20 milioni).