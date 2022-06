Tra i diversi media che parlano di Milan Skriniar, Tuttosport pone un limite minimo sotto il quale l' Inter non scenderà. La richiesta di partenza al Paris Saint-Germain , che vuole il giocatore, è stata di 80 milioni di euro. "L’Inter per sedersi concretamente al tavolo e dire addio al suo centrale, vuole incassare almeno 70 milioni ed è possibile che un rilancio arrivi entro la fine di questa settimana. Che poi siano 65 più 5 di bonus semplici da raggiungere o 60+10, è un dettaglio che dovranno definire Marotta e Ausilio col nuovo ds del Psg, Campos", precisa il quotidiano.

I 70 milioni serviranno per fare cassa per quel che serve a realizzare l'ormai famoso +60 di fine mercato estivo e per rafforzare la difesa con Bremer e Milenkovic. Per il primo si lavorerà a prescindere (l'obiettivo è prenderlo a 25-30 milioni), per il secondo solo una volta ceduto Skriniar.