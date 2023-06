L'Atalanta punta a non vivere una nuova estate di grandi uscite. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'unico calciatore realmente sul mercato, ma per non meno di 70 milioni di euro, è Hojlund. Per tutti gli altri, non è stata fatta valutazione e se anche si dovessero inseguire i rumors si passerebbe dai 40 milioni di eventuale richiesta per Scalvini ai 50 per Koopmeiners. Entrambi sono nomi accostati all'Inter in questa sessione estiva.