Un problema alla schiena rende ancora in dubbio la presenza di Giorgio Scalvini sabato in Atalanta-Inter. In compenso resta attualissimo l'interesse da Milano per il difensore, come riporta oggi Tuttosport. Da tempo è un desiderio di Marotta e Ausilio che puntano a rendere ancora più italiano il gruppo, già oggi rappresentato da Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco, tutti nel giro della nazionale.

Sarebbe, si legge sul quotidiano, un innesto alla Bastoni, cresciuto all'Atalanta e portato giovanissimo ad Appiano. Scalvini compirà 20 anni l'11 dicembre ed è già titolare da tempo nell'Atalanta. E' nato in Lombardia (a Chiari), come Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco. Avvierebbe un processo di ricambio che in qualche modo riguarda anche alcuni di questi giocatori, visto che Darmian va per i 34 e Acerbi per i 36. Inoltre è duttile, può giocare ovunque nella retroguardia a tre.

Ostacoli? Il prezzo elevato (almeno 40 milioni) e la concorrenza. Sulle sue tracce c'è il Manchester United, che all'Atalanta ha preso Hojlund pagando un prezzo altissimo.