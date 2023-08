Tuttosport analizza oggi quale tipo di apporto potrebbe dare Lazar Samardzic alla causa dell'Inter. Al di là di gol e assist (rispettivamente 5 e 4 nell'ultimo campionato, il più giovane con almeno 4+4 nella A 2022-23), il bagaglio tecnico è confermato dai passaggi precisi prodotti (85.4%), dalle occasioni create (48, dietro al solo Pereyra a Udine) e ai tiri in porta (18, come Lovric e dietro ai 22 di Beto). In più il 45,2% di dribbling riusciti. Un dato che manca eccome alla rosa interista.