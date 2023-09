Tempi duri in casa Salernitana dopo la sconfitta di Empoli. Benché il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis abbiano commesso errori sul mercato, a rischiare di più è l'allenatore Paulo Sousa, che convive con lo spettro dell'esonero, sottolinea Tuttosport. E l'arrivo dell'Inter all'Arechi sabato non aiuta.

A Empoli la squadra granata ha fornito forse la peggior prestazione da quando il portoghese siede sulla panchina, come da lui stesso ammesso a fine partita. Ed è arrivata la conferma della necessità di avere in campo Lassana Coulibaly, per il suo lavoro in fase di interdizione e per le accelerazioni in transizione. Neanche la presenza in campo di Dia ha cambiato le cose, ma di certo ora servirà mettere in chiaro tante cose dentro e fuori e cinta poco il fatto che si giochi contro la capolista. Solo un’impresa potrà cancellare la falsa partenza, spazzare via lo spettro della crisi, restituire entusiasmo e credibilità.