Tanti volti nuovi alle spalle di Roberto Mancini: si sta componendo il mosaico relativo alle guide tecniche delle Nazionali giovanili, con una serie importante di cambiamenti che coinvolgono quasi tutte le selezioni. Dopo l'addio di Paolo Nicolato, conferma Tuttosport, la guida dell'Under 21 passa a Carmine Nunziata, promosso dalla terza alla seconda nazionale azzurra portando con sé il suo vice, Emanuele Filippini. Il no di Chicco Evani all'Under 20 ha condotto gli uomini di Coverciano a puntare su Attilio Lombardo, in uscita dallo staff tecnico di Mancini che al suo posto accoglierà l'ingresso di Alberto Bollini, campione d'Europa con l'Under 19, che sarà inoltre l'anello di congiunzione con le altre selezioni giovanili per creare un unico 'ecosistema' sul piano tattico con l'impiego di schemi e stili di gioco uguali.

La pesante eredità di Bollini verrà raccolta dall'ex attaccante di Lazio e Inter Bernardo Corradi, attuale ct dell'Under 17 destinato ora a un doppio salto definito da Maurizio Viscidi proprio nelle ultime ore.