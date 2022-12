Edin Dzeko è uno dei tanti giocatori dell'Inter che non sanno ancora dove saranno da giugno in poi. Il suo contratto è in scadenza, la dirigenza ha deciso di rinnovarlo ed è già in programma un incontro con l'agente Alessandro Lucci. "Le parti si sono date appuntamento per la fine del mercato ma i tempi potrebbero essere anticipati a dopo il match di Supercoppa a Riad con il Milan - riporta Tuttosport - Il prolungamento sarà annuale e andrà trovata una quadra sulle cifre, considerato che lo stipendio di Dzeko costa a Suning 9 milioni e 250mila euro. Di certo il centravanti non andrà a guadagnare i 5 milioni netti che percepisce ora, ma probabilmente la cifra si “giocherà” sui bonus per abbassare il fisso e garantire comunque al giocatore un ingaggio commisurato a quanto fatto in campo (12 gol e 7 assist finora)".