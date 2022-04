L'Inter espugna l'Allianz Stadium, vince nella Torino bianconera dopo dieci anni, ma per Tuttosport non è ancora il tempo per pensare di essere fuori dalla crisi di risultati. "Vince l'Inter senza particolare merito, perde la Juventus con la colpa di non riuscire a concretizzare un sostanziale predominio - si legge - In chiave scudetto questa vittoria conta per i 3 punti e per la botta d'ottimismo che sicuramente galvanizzerà gli uomini di Inzaghi, ma celebrare la resurrezione nerazzurra forse è prematuro. Sia l'Inter che la Juventus, tuttavia, possono ripartire dalla notte dello Stadium. La Juventus ancora più convinta dell'idea di attaccare (al di là del 4-2-3-1 iperoffensivo, proprio a livello di approccio) e sicura dei suoi mezzi. L'Inter sperando di pescare nell'entusiasmo della vittoria, un po' di corsa e di intensità, altrimenti non arriva prima al traguardo".