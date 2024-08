C'è ancora un rebus da risolvere nel mercato dell'Inter ed è quello legato a Joaquin Correa. Come si legge su Tuttosport, è da dare per scontato che Marko Arnautovic resti alla Pinetina, mentre l'argentino è al momento un esubero.

Nella lista Champions, infatti, non ci sarà posto per l'infortunato Buchanan e per Correa, che potrà invece rimanere utile eventualmente per il campionato. Oltre al mercato arabo, aperto fino al 6 ottobre, ce ne sono altri come quello belga (6 settembre) e turco (13 settembre) ma non è facile trovare destinazione per un giocatore che pesa ancora a bilancio per 7 milioni e che ha un ingaggio da 3,5 milioni netti l'anno.

Correa è stato sondato da club turchi, arabi, da River Plate, Aek Atene, Lazio, Siviglia, è stato accostato a Genoa e Roma, ma alla fine niente di concreto. E Inzaghi, potendo, lo terrebbe volentieri come carta in più per il campionato quando ci sono delle defezioni.