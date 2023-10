Saranno sciolti questa mattina gli ultimi dubbi di formazione da parte di Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Benfica. Come spiega Tuttosport, ieri Darmian è stato provato esterno di centrocampo con Pavard braccetto, "però è difficile (in una gara che l’Inter deve vincere) tenere fuori Dumfries, tra i migliori sabato".

Torneranno dal 1' Bastoni, Dimarco (fuori per tutta la gara a Salerno) più Mkhitaryan e Lautaro, che sono partiti in panchina all'Arechi.