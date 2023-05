Arrivare in finale di Champions League significherebbe per Inter e Milan sforare quota 100 milioni di euro di premi. Il Milan è a 99, l'Inter arriverà a 98 con l'incasso di stasera oltre i 12 milioni di euro. "I ricavi ottenuti fin qui - spiega Tuttosport - sono un bilanciamento tra il montepremi più alto spettante al Milan per aver partecipato alla Champions da campione nazionale e quello più elevato a beneficio dell’Inter per avere una posizione migliore nel ranking decennale".

Andare a Istanbul significa mettere in tasca altri 12,5 milioni più 4,5 se si vince e ulteriori 3,5 per la presenza in Supercoppa Europea. "L’Inter in questo modo potrebbe contenere l’esigenza di fare cassa con il mercato in uscita", chiosa il quotidiano.