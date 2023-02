Il percorso del Porto nel 2023 è stato finora pieno di soddisfazioni. Undici gare con dieci vittorie e un pareggio, ventidue gol fatti e due subiti. Non perde dal 21 ottobre contro il Benfica , da quel momento vanta ventidue risultati utili consecutivi, come evidenzia oggi Tuttosport .

Una squadra in salute, sebbene con qualche problema di infermeria. Sette i giocatori fuori: "quasi certo il forfait di Otavio, Fabio Cardoso, Veron e Meixedo, la speranza è invece quella di recuperare Galeno, Mateus Uribe ed Evanilson", riporta il quotidiano. Ci saranno invece Taremi in attacco, Diogo Costa in porta e i due Pepe, uno in difesa e l'altro in attacco.