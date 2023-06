Tuttosport fa il punto riguardo all'incontro di ieri tra Inter e Chelsea. Due i nomi di cui si è parlato, Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Il belga vuole i nerazzurri e non altre destinazioni, il che "fa propendere per il felice esito della trattativa", ma l’Inter "vorrebbe spendere meno rispetto ai 20 milioni investiti quest’anno fra prestito e parte dell'ingaggio, mentre i Blues vorrebbero mantenere le stesse condizioni". Koulibaly, invece, è ritenuto tra i sacrificabili e i nerazzurri hanno già parlato con l'agente Ramadani, ma servirebbe una formual simile a quella di Lukaku per un giocatore che guadagna 9 milioni a stagione. Il Chelsea non ha aperto anche perché spera di trovare acquirenti a titolo definitivo.

Non si è invece parlato ieri di Chalobah, Loftus-Cheek, Onana e Dumfries. Pochettino vorrebbe dare fiducia a Kepa. "E se così fosse, il primo a sorridere sarebbe Inzaghi che non vorrebbe perdere il suo portiere-regista", conclude il quotidiano.