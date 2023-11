È una sfida da pazzi, secondo Tuttosport, quella in programma per questasera all'Allianz Stadium, dove "cavallo pazzo" Adrien Rabiot affronterà un’Inter "che invece 'Pazza' non è più e pertanto è ancor più difficile da affrontare". Chiara iperbole quella di Rabiot: ridurre il confronto di stasera però ad un uno contro tutti sarebbe folle, ma secondo il quotidiano torinese la nel derby d’Italia di stasera è il francese che dovrà "essere più che mai il pilastro capace di sostenere un centrocampo bianconero pieno di crepe - a cominciare da quella sulla costola di Locatelli".

Pogba e Fagioli fuori, Locatelli non al meglio, la Juventus si presenti alla sfida per il primo posto con "un centrocampo sulla carta non al livello di quello nerazzurro" e la fotografia più rappresentativa di questa discrepanza è il "confronto tra le presenze nelle coppe internazionali dei tre centrocampisti titolari dell’Inter, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, e i tre probabili bianconeri, McKennie, Rabiot e Miretti": con i nerazzurri che contano il doppio delle presenze rispetto ai rivali. La carta sembra non dare scampo alla squadra di Allegri: a centrocampo non pare esserci confronto, tenendo inoltre conto del livello altissimo al quale si sta esprimendo il trio di centrocampo sopraccitato. Ma TS non dispera e punta tutto sul francese: "Nello sport, però, una volta sul campo la carta può sempre essere stracciata. E a cominciare ad appallottolare il divario con i nerazzurri non può che essere Rabiot, che dovrà sostenere il reparto bianconero, facendo girare al massimo il suo 'motore diverso'".