Tomas Palacios è atterrato ieri mattina a Malpensa, pronto per riposare e affrontare oggi le visite mediche. Come riporta Tuttosport, sarà il rinforzo in più chiesto da Inzaghi in difesa, un centrale alto 196 cm (soprannominato "la torre della Pampa") che ad inizio carriera agiva da attaccante e nel Costa Brava aveva la numero 10.

In fase offensiva ha conservato la capacità di giocare palla in uscita, passando dal Costa Brava all'Academia Mac Allister fino al Talleres. Nel 2022 l'esordio da professionista contro il Defensa y Justicia e le convocazioni con la nazionale Under 20. Ora ha in testa altri due obiettivi: l'approdo in nazionale maggiore e il primo gol tra i pro. Ma, come accaduto per Bisseck, il ragazzo potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per avere spazio.