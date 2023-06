Il mercato in uscita dell'Inter si sta incentrando su una serie di nomi che non erano certo nella lista dei partenti della dirigenza nerazzurra. "Se da un lato i dirigenti cercano di vendere i giocatori meno centrali al progetto (Gosens e Correa), dall'altro potrebbero sentirsi bussare alla porta per i titolarissimi, come Onana (Manchester United), Barella (Newcastle, ma anche Liverpool e Chelsea) e Dimarco (ancora United)", come riporta Tuttosport.

Si cercheranno di tenere i prezzi pregiati, ma (spiega ancora il quotidiano) "in regime di autofinanziamento non si potrà dire di no a offerte... indecenti", considerate in 60 milioni per Onana, 80 per Barella e 40 per Dimarco. Dovesse partire il camerunese, il presidente Corsi dell'Empoli ha confermato indirettamente che l'Inter ha bloccato Vicario. Ad oggi il piano A prevede ancora di recuperare denari con Gosens e magari Brozovic. Il tedesco piace in Germania (Union Berlino, Wolfsburg e Schalke 04), ma anche al Bournemouth: a 20 milioni saluterà. Il croato potrebbe invece andar via qualora accettasse le lusinghe dell'Al Nassr e se gli arabi dovessero arrivare a 25 milioni per il cartellino.