Non solo l'Inter, anche Milan e Juventus brindano al risultato di San Siro, la vittoria dei nerazzurri sul Napoli che consente alle inseguitrici di accorciare. Per i partenopei è un "campanello d'allarme", come lo definisce Tuttosport, eppure "se sul tiro di Raspadori al 90’ Onana non fosse riuscito a deviare la palla con un guizzo di puro istinto - a Napoli la definirebbero una parata “alla Garella” - staremmo qui a raccontare un’altra storia ma, siccome le partite vanno analizzate in tutta la loro interezza non vanno dimenticate in sede di giudizio le quattro palle gol create dall’Inter nel primo tempo, due delle quali (con Dimarco e Darmian) addirittura monumentali".