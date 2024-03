Un'altra beffa, anche se non fa male come a Madrid. Nell'unico vero pericolo creato dal Napoli, l'Inter prende il gol che sancisce l'1-1, su un involontario assist di Bastoni per Juan Jesus. Come riporta Tuttosport, il vantaggio sulla seconda resta di quattordici punti e vincendole tutte si potrebbe ancora arrivare a quota 103 punti. Ma il percorso netto è complicato e la gara di ieri lo dimostra. Si può invece arrivare più tranquillamente ai 97 di Mancini del 2006/07.

Il cammino dei nerazzurri resta straordinario, riporta ancora il quotidiano, ma alla squadra è mancato quel pizzico di cinismo che ha fatto la differenza in negativo anche a Madrid.