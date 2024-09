Inzaghi pensa a qualche rotazione per la trasferta di Monza che anticipa i big match che vedranno l'Inter impegnata contro Manchester City e Milan. Per l'appuntamento dell'U-Power Stadium la difesa dovrebbe essere composta da De Vrij el centro e Carlos Augusto a sinistra, con il ballottaggio Pavard-Bisseck dalla parte opposta. La gestione di Calhanoglu potrebbe invece dare una chance dal 1' ad Asllani, con uno tra Frattesi (favorito) e Zielinski a dare altre caratteristiche alla mediana che vedrà uno tra Barella e Mkhitaryan in panchina. In attacco, al fianco di Thuram, dovrebbe esserci Taremi.