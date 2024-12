Oggi è il giorno del sorteggio del Mondiale per club. Inter e Juventus conosceranno le rispettive avversarie e si capirà meglio come potrà essere inizialmente il percorso di entrambe.

Come spiega Tuttosport, la nuova competizione rischia di far salire a dismisura il numero di impegni previsti per le due squadre. Ad oggi le partite garantite per entrambe sono 51, con il Mondiale per club e considerando anche la struttura della nuova Champions League, con in mezzo i playoff, il rischio è di arrivare fino a un massimo di 69.