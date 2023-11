Tuttosport torna sul Pallone d'Oro assegnato a Leo Messi. Uno dei punti di dibattito è l'aver aggiudicato il premio soprattutto in virtù del Mondiale e non guardando all'intero anno solare.

Cosa che avviene spesso ma, sottolinea il quotidiano, ad esempio non nel 2010 quando proprio l'argentino fu premiato nonostante con la nazionale non riuscì a brillare. Cosa che invece fece Sneijder, arrivando fino in finale contro la Spagna dopo aver fatto il Triplete con l'Inter. Messi, tra l'altro, anche con il Barcellona si fermò in semifinale contro i nerazzurri.