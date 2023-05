Due ciliegine sulla torta e poi la fascia di capitano in maniera permanente per il prossimo anno. Lautaro Martinez si avvicina così al finale di stagione, come spiega Tuttosport. Oggi sposerà Agustina Gandolfo, già sua moglie dopo la cerimonia in comune dello scorso 12 maggio, poi cercherà di trascinare l'Inter nella finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Dovesse farcela, "il suo nome entrerebbe di diritto fra quelli in corsa per la vittoria del Pallone d'Oro. Premio dove si troverebbe a duellare con l'amico, compagno e capitano in nazionale, Leo Messi".