Si attende la decisione di Steven Zhang , rispetto alla questione del main sponsor. Il caso DigitalBits , scrive Tuttosport , "è ormai conclamato. Anzi, per l’Inter il rapporto con la società californiana operante nel settore della tecnologia blockchain è da considerarsi chiuso" e "nessuno ai piani alti della sede di Viale della Liberazione è convinto di recuperare i soldi che DigitalBits avrebbe dovuto versare per gli accordi presi".

Con le feste vicine è difficile trovare nuovi partner e per questo la dirigenza sta ragionando su come comportarsi. Difficilmente resterà tutto invariato, spiega ancora il quotidiano. Due le possibili strade: "togliere tutto, lasciando quindi “nuda e pura” la maglia, oppure, in assenza di un nuovo partner, inserire un proprio marchio, magari a carattere benefico (Inter Campus, per esempio). Scelta che spetterà principalmente proprio a Zhang".