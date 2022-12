L'ultima riserva sarà sciolta direttamente oggi, ma è ormai molto probabile che Romelu Lukaku rimanga fuori dai convocati per Inter-Betis di domani alle 18. Il belga sta bene, come scrive Tuttosport. La scelta è però quella di lasciarlo ad Appiano Gentile per un lavoro specifico. Con lui rimarranno nel centro sportivo Correa e D'Ambrosio.