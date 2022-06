Giorni "caldissimi" per il possibile ritorno a Milano di Romelu Lukaku. La situazione non è mutata nelle ultime ore. Come spiega Tuttosport, il Chelsea apre al prestito ma non può regalarlo gratuitamente, mentre l'Inter non andrà oltre 6-7 milioni per un trasferimento temporaneo oneroso e non cederà altri elementi in cambio come Dumfries o De Vrij (che eventualmente verranno trattati a parte). Lo spiraglio resta quindi piccolo, ma non si escludono colpi di scena.